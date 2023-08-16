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«Филадельфия» — «Интер Майами»: прямая трансляция матча (видео) — смотреть

Прямая трансляция матча МЛС «Филадельфия» — «Интер Майами» начнется в 02.00 мск 16 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 16 августа «Интер Майами» сыграет против «Филадельфии Юнион» в полуфинальном матче Кубка лиг Северной и Центральной Америки. Встреча пройдет на стадионе «Субару Парк» в Честере, штат Пенсильвания. Начало — 02:00 (мск).

Смотреть видеотрансляцию матча Кубка лиг «Филадельфия» — «Интер Майами» можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

Форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал игроком «Интер Майами» в июле 2023 года. Ранее 36-летний футболист выступал за «ПСЖ». В составе команды МЛС Месси провел четыре матча, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей

Лионель Месси
Футбол
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