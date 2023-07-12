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Сегодня, 09:34

Месси — о переходе в «Интер Майами»: «Моя семья довольна принятым решением»

Ана Горшкова
Корреспондент
Линель Месси.
Фото AFP
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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своем переезде в США.

«Мой настрой и мое мышление не меняются, и где бы я ни находился, я буду стараться выкладываться полностью за себя и за клуб, чтобы продолжать выступать на самом высоком уровне. Моя семья довольна принятым решением. Мы готовы и хотим принять этот новый вызов, эти перемены», — приводит слова Месси RMC Sport.

11 июля сообщалось, что 36-летний аргентинец прилетел в США для подписания контракта с «Интер Майами». Этим летом Месси объявил, что перейдет в клуб из МЛС на правах свободного агента. Презентация игрока состоится 16 июля. Все билеты на это событие уже раскуплены.

Сообщалось, что Месси будет получать до 60 миллионов долларов в год в «Интер Майами».

Источник: RMC Sport
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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