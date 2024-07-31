Камоцци: «Миранчук был хорошим игроком для «Аталанты», но его недостаточно для их амбиций»

Итальянский функционер Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировала на уход полузащитника Алексея Миранчук в американский клуб «Атланта Юнайтед».

«Он был хорошим игроком для «Аталанты», но его недостаточно для их амбиций. Желаю Алексею всего наилучшего в США. Надеюсь, в Америке он не столкнется с хейтом со стороны фанатов из-за того, что он русский. Но ведь мы все равно не можем контролировать глупость во всем мире», — сказал Камоцци «СЭ».

Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года. Всего на счету полузащитника 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.