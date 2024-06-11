Футболки Месси стали самыми продаваемыми в МЛС за первую половину 2024 года

Футболки нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси стали самыми продаваемыми среди всех игроков МЛС за первую половину 2024 года, сообщает пресс-служба лиги.

Вторым в списке по популярности идет одноклубник аргентинца, нападающий Луис Суарес. На третьей строчке — полузащитник «Цинциннати» Лусиано Акоста. Число проданных футболок при этом не уточняется.

Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. В сезоне-2024 форвард забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в МЛС.

«Интер Майами» лидирует в таблице Восточной конференции МЛС с 35 очками в 18 матчах.