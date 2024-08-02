Гавришов рассказал, как «Атланта Юнайтед» заинтересовалась Алексеем Миранчуком

Менеджер и агент из США Андриан Гавришов рассказал, как «Атланта Юнайтед» проявляла интерес к российскому полузащитнику Алексею Миранчуку.

«Атланта» — это одна из топ-команд в МЛС, которая готова тратиться на игроков. «Атланта», «Торонто», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Лос-Анджелес» — клубы, которые готовы платить. В MLS главное трансферное окно проходит зимой, потому что есть потолок зарплаты. Летом — максимум один-два трансфера, не больше. Еще «Атланта» с самого основания ориентировалась на южноамериканский рынок: аргентинцы, парагвайцы, уругвайцы. Они покупали их, а потом перепродавали в Европу. Но в последний год это стало не получаться, поэтому клуб сам начал смотреть на европейских игроков. Вот так Миранчук и оказался в «Атланте», — цитирует Гавришова Legalbet.

Соглашение 28-летнего россиянина с «Атлантой» рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на сезон. Сумма трансфера хавбека из итальянской «Аталанты» составила 12 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.