Газзаев: «У Миранчука такая же левая нога, как и у Месси. Так рождаются звезды»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» оценил гол полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в ворота «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:2).

«У Миранчука такая же левая нога, как у Месси. Блестящее исполнение! Алексей прошел серьезные чемпионаты, завоевывал трофеи. Своим дебютным голом за «Атланту» он произвел фурор. Главная задача сейчас — держать уровень. От него и дальше будут ждать такой блестящей игры. Так рождаются звезды», — сказал Миранчук «СЭ».

28-летний россиянин в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты». Это его первый забитый мяч в МЛС. Матч против «Интер Майами» стал для него четвертым в составе команды.

«Интер Майами» с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» с 32 очками занимает 11-е место.