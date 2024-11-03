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Сегодня, 08:40

Тренер «Атланты» о матче с «Интер Майами»: «Миранчук проделал приличную работу, но это победа всей команды»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Алексей Миранчук.
Фото Brett Davis-Imagn Images, USA Today Sports
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Главный тренер «Атланты Юнайтед» Роб Валентино ответил на вопрос обозревателя «СЭ» об игре Алексея Миранчука, который сделал результативную передачу на 90+4-й минуте второго матча 1/8 финала плей-офф МЛС против «Интер Майами» (2:1).

В первом матче Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен после первого тайма.

«После двух матчей за шесть предыдущих дней у многих наших парней было утомление, и Алексей был одним из них. На него за два полных матча выпал большой объем работы, и в первой игре в Майами это сказалось. Он уже через десять минут чувствовал, что умирает, поэтому после первого тайма и произошла замена. У нас был разговор в последующие дни, во время которого он сказал, что ментально чувствовал себя нормально, но физически не мог заставить себя двигаться в нужном ритме.
Сегодня Миранчук проделал приличную работу, регулярно находя свободное пространство и вообще сделав много вещей, которые сыграли большую роль для команды. Но в целом, не желая отнимать ничего лично у Алексея, отмечу, что это была командная победа. В ней равной степени поучаствовали и наши ведущие иностранцы, и доморощенные парни. Если мы чего-то уже добились и добьемся через неделю в Майами, то это произошло и произойдет только совместными усилиями, а не благодаря какому-либо одному игроку», — сказал Валентино на пресс-конференции.

«Атланта» сравняла счет в серии против «Интера» — 1-1. Третий, решающий матч между командами пройдет 11 ноября.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами

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