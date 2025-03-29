Тренер «Интер Майами» Маскерано: «Месси чувствует себя хорошо»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано рассказал о состоянии форварда команды Лионеля Месси, который восстанавливается после травмы приводящей мышцы.

«Месси чувствует себя хорошо. Если все пойдет по плану, он должен быть доступен. Он постепенно увеличивает интенсивность тренировок и уже участвует в некоторых занятиях с командой», — заявил тренер на пресс-конференции.

Месси получил травму в игре МЛС против «Атланты» (2:1), которая прошла 17 февраля. По этой причине 37-летний нападающий пропустил мартовские матчи сборной Аргентины в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.

В ночь с 29 на 30 марта «Интер Майами» дома сыграет против «Филадельфии».