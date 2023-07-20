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Сегодня, 09:06

Главный тренер «Интер Майами» Мартино оценил настрой Месси на игру

Виктория Кравченко
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Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал, что думает о нынешнем игровом стиле нападающего команды Лионеля Месси.

«У Месси сейчас такое же желание играть, как и раньше, однако оно уже на другом уровне. Он стал более расслабленным после всего, что произошло с ним в сборной Аргентины за последние несколько лет. Он снял большой груз, и это изменило его жизнь», — передает слова специалиста Tyc Sports.

Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что 36-летний аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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