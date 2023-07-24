Главный тренер «Интер Майами» Мартино подтвердил, что Месси будет капитаном команды

Сегодня, 20:18
Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино подтвердил, что форвард Лионель Месси будет капитаном американской команды, сообщает The Athletic.
Ранее капитаном команды из Флориды был полузащитник Грегоре, играющий в МЛС с 2021 года.
Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 2025 года. Сообщалось, что 36-летний аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.
В своем дебютном матче с «Крус Асуль» 36-летний аргентинец реализовал штрафной на 90+4-й минуте, после чего отпраздновал гол с семьей на трибуне.
Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.