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МЛС (MLS)

Сегодня, 07:34

Главный тренер «Интер Майами» не исключил, что Месси может остаться в запасе команды

Евгений Козинов
Корреспондент
Херардо Мартино и Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино выразил беспокойство о физической форме капитана команды Лионеля Месси после нескольких матчей подряд.

«И Месси, и многие другие игроки достигают важного физического предела, и с сегодняшнего дня мы будем оценивать, как подойдем к следующим трем играм. В какой-то момент Месси должен будет остановиться, чтобы восстановиться, потому что играть каждые три-четыре дня — это очень много. Но пока он мне ничего не скажет, он останется на поле. Вы знаете, какой он и как ему нравится играть», — цитирует Marca Мартино.

36-летний аргентинец присоединился к клубу МЛС этим летом. Он сыграл в 8 матчах, забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.

Следующий матч «Интер Майами» проведет в воскресенье, 27 августа. В рамках регулярного чемпионата МЛС «цапли» сыграют с «Нью-Йорк Ред Буллз».

24&nbsp;августа. Цинциннати&nbsp;&mdash; Интер Майами. Лионель Месси. Еще одна безумная ночь с Месси. Двумя передачами спас безнадежную игру и вышел в финал Кубка США
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
Херардо Мартино
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