Главный тренер «Интер Майами» объяснил, почему Месси пропустил матч с «Монреалем»

11 марта, 07:43
Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино объяснил, почему нападающий Лионель Месси пропустил матч регулярного чемпионата МЛС против «Монреаля» (2:3).
36-летний аргентинец не попал в заявку и следил за игрой с трибуны.
8 марта форвард едва не получил травму в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла» (2:2). На 77-й минуте Месси получил удар прямой ногой в голень от защитника «Нэшвилла» Лукаса Макнотона и долго не мог подняться на ноги.
«Около недели назад мы с Лионелем договорились, что он пропустит этот матч. Вне зависимости от того, что произошло в матче с «Нэшвиллом», мы договорились, что Месси получит отдых», — приводит пресс-служба МЛС слова Мартино.
В нынешнем сезоне Месси забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 4 матчах за «Интер Майами» во всех турнирах.