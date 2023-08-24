Главный тренер «Интер Майами» оценил игру команды в полуфинале Открытого кубка США

Сегодня, 09:49
Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал выход команды в финал Открытого кубка США.
«Очень хорошо, что команда не опустила голову и продолжала бороться. Мы бились до конца и вышли в финал. Мы смогли перевернуть ход встречи. Мы смогли это сделать благодаря участию Месси. Каждый из нас по очереди поддерживал его», — передает слова специалиста клубная пресс-служба.
Ранее «Интер Майами» переиграл «Цинциннати» (3:3, пен. — 5:4) в 1/2 финала Открытого кубка США.
Месси перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ» 15 июля 2023 года. Контракт с нападающим рассчитан до конца 2025-го. 20 августа Месси завоевал свой 44-й титул в карьере после победы над «Нэшвиллом» (1:1, 10:9 пен.) в финале Кубка лиг.