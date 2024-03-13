Тренер «Интер Майами»: «Я все еще вижу Месси таким же, как и в «Барселоне»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Морено оценил игру нападающего команды Лионеля Месси.

«Лучшие сохраняют соревновательный дух и желание побеждать в течение всей карьеры, независимо от того, где они играют. Это свойственно ему. Сегодня я все еще вижу Месси таким же, как и в «Барселоне», с тем же желанием выиграть все на своем пути», — приводит слова Мартино ESPN.

Месси присоединился к клубу из МЛС в июле 2023 года. С тех пор 36-летний аргентинец принял участие в 18 матчах, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт игрока рассчитан до конца июня 2025 года.

На данный момент «Интер Майами» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 7 очков в 4 турах.