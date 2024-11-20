Хави и Маскерано могут возглавить «Интер Майами» Месси

Бывшие партнеры форварда «Интер Майами» Лионеля Месси по «Барселоне» Хави и Хавьер Маскерано претендуют на пост главного тренера североамериканского клуба, сообщает Miami Herald.

19 ноября появилась информация, что нынешний главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино покинул команду по личным причинам. Перед этим команда вылетела в первом раунде плей-офф МЛС, уступив «Атланте» (1-2 в серии).

44-летний Хави с лета находится без работы после ухода из «Барселоны». 40-летний Маскерано с 2022 года тренирует молодежную сборную Аргентины.