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Сегодня, 08:07

Главный тренер «Интер Майами» Мартино: «Приход Месси и Бускетса придал команде большую уверенность»

Виталий Косик
Корреспондент
Херардо Мартино.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Кубка лиг против «Атланты» (4:0).

В прошедшей встрече аргентинский форвард Лионель Месси оформил дубль и отметился результативной передачей.

«Я думаю приход Месси и Бускетса придал команде большую уверенность. Я чувствую, что они несут ответственность, а остальная команда чувствует себя более свободной в игре. Я начал замечать, что некоторые вещи обретают форму, о чем мы просили команду в матче против «Сент-Луиса». Сегодня команда показала большую эффективность», — цитирует Мартино пресс-служба «Интер Майами».

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.

Этим летом Бускетс также перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента из «Барселоны».

Лионель Месси
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Интер Майами
Херардо Мартино
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