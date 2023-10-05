Мартино: «Странно, что я должен объяснять болельщикам соперника, почему Месси отсутствует»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что форвард команды Лионель Месси не принимал участия в матче регулярного чемпионата МЛС с «Чикаго Файр» (1:4) из-за состояния здоровья.

«Я понимаю ожидания болельщиков, но мы не можем заставить Месси играть, если он недостаточно здоров. Мне кажется очень странным, что тренер должен объяснять болельщикам соперника, почему лучший футболист мира отсутствует. Все потому, что мы находимся в США. В любом другом месте болельщики соперников были бы спокойны, что лучшего игрока нет», — приводит слова Марино Goal.

Месси пропустил четвертый матч «Интер Майами» подряд, также Жорди Альба отсутствует уже третью игру.

«Интер Майами» отстает от места, которое гарантирует выход в плей-офф МЛС, на пять очков. До конца регулярного чемпионата команде осталось провести три матча.