Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 11:17

Хомуха заявил, что его радуют результативные действия Миранчука в МЛС

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением об игре Алексея Миранчука в МЛС за «Атланту Юнайтед».

«К сожалению, не имею представления об уровне этого чемпионата. Результативно действует в играх, и это радует, но мы не знаем, насколько хорош уровень чемпионата и игроков», — приводит слова Хомухи Vprognoze.ru.

10 ноября «Атланта Юнайтед» одержала победу над «Интер Майами» с Лионелем Месси в плей-офф МЛС. В первом тайме при счете 1:1 Миранчук отдал голевую передачу на партнера по команде Тьяру. В добавленное время матча его заменили.

Источник: Vprognoze.ru
Алексей Миранчук
Лионель Месси

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на ж/д путях около Балаклавской ТЭС
СМИ допустили массовую депортацию мигрантов в первый день президентства Трампа
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Тренер из Косово ударил восьмилетнюю дочь после поражения на чемпионате Европы
В ВТБ выявили новую схему мошенников для взлома аккаунтов на госсервисах
Арбитра АПЛ Кута отстранили из-за видео с оскорблениями «Ливерпуля» и Клоппа
Сегодня
Вчера
Неделя