Хомуха заявил, что его радуют результативные действия Миранчука в МЛС

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением об игре Алексея Миранчука в МЛС за «Атланту Юнайтед».

«К сожалению, не имею представления об уровне этого чемпионата. Результативно действует в играх, и это радует, но мы не знаем, насколько хорош уровень чемпионата и игроков», — приводит слова Хомухи Vprognoze.ru.

10 ноября «Атланта Юнайтед» одержала победу над «Интер Майами» с Лионелем Месси в плей-офф МЛС. В первом тайме при счете 1:1 Миранчук отдал голевую передачу на партнера по команде Тьяру. В добавленное время матча его заменили.