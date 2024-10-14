Гвардиола назвал Месси лучшим футболистом всех времен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Испанец добавил, что поступает неуважительно по отношению к Диего Марадоне и Пеле.

«Месси демонстрировал стабильность каждые три дня на протяжении 15 лет. Мне довелось видеть его каждый день. Он уникален», — сказал Гвардиола в эфире Che Tempo Che Fa.

Гвардиола тренировал Месси в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. Вместе они трижды становились чемпионами Испании, дважды выигрывали Кубок страны и Лигу чемпионов.

В этом сезоне Месси провел 18 матчей за «Интер Майами», забил 17 голов и сделал 10 результативных передач. 37-летний аргентинец является 8-кратным обладателем «Золотого мяча». Он 16 раз признавался лучшим футболистом года в Аргентине, и 4 раза — лучшим спортсменом года в стране.