Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 09:28

Гвардиола назвал Месси лучшим футболистом всех времен

Руслан Минаев
Хосеп Гвардиола и Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Испанец добавил, что поступает неуважительно по отношению к Диего Марадоне и Пеле.

«Месси демонстрировал стабильность каждые три дня на протяжении 15 лет. Мне довелось видеть его каждый день. Он уникален», — сказал Гвардиола в эфире Che Tempo Che Fa.

Гвардиола тренировал Месси в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. Вместе они трижды становились чемпионами Испании, дважды выигрывали Кубок страны и Лигу чемпионов.

В этом сезоне Месси провел 18 матчей за «Интер Майами», забил 17 голов и сделал 10 результативных передач. 37-летний аргентинец является 8-кратным обладателем «Золотого мяча». Он 16 раз признавался лучшим футболистом года в Аргентине, и 4 раза — лучшим спортсменом года в стране.

Лионель Месси
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Барселона

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Казахстан под руководством Черчесова потерпел третье поражение подряд. Теперь экс-главного тренера сборной России уволят?
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
Россиянка Хромачева выиграла шестой титул в парном разряде за сезон
Марокканец Беннар выиграл Московский марафон с рекордным временем
Материалы сюжета Месси: «Интер Майами» после разрыва с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
«Барселона» продолжает платить зарплату Месси, Альбе и Бускетсу
Месси и Суарес претендуют на приз самому ценному игроку сезона в МЛС
«Интер Майами» Месси может сыграть на клубном чемпионате мира-2025 как победитель чемпионата МЛС
Лионель Месси выиграл 46-й трофей в карьере
Шок для команды Миранчука и 46-й трофей в карьере Месси
«Интер Майами» досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС
Сегодня
Вчера
Неделя