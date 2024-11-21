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Сегодня, 00:28

Хуан Мата стал совладельцем «Сан-Диего»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сан-Диего», который с 2025 года будет выступать в МЛС, объявил о том, что экс-игрок сборной Испании Хуан Мата вошел в группу владельцев клуба.

«Присоединение к «Сан-Диего» в качестве партнера — это захватывающая возможность помочь построить что-то действительно особенное в городе и лиге, которые переживают невероятный рост. С нетерпением жду возможности поделиться своим опытом и страстью к игре и работать вместе со всеми здесь, чтобы построить клуб, который вдохновляет как на поле, так и за его пределами», — отметил Мата.

36-летний испанец также является стратегическим инвестором в «Альпин», команде «Формулы-1».

Хуан Мата
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