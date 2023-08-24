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«Интер Майами» сыграет с «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США

Евгений Козинов
Корреспондент
24 августа. Хьюстон Динамо — Реал Солт-Лейк.
Фото USA Today Sports
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«Хьюстон Динамо» выиграл у «Реал Солт-Лейк» в матче 1/2 финала Открытого кубка США — 3:1.

Полузащитник хозяев Эктор Эррера в конце первого тайма открыл счет. В начале второй половины гости отыгрались благодаря голу Андерсона Андреса Хулио Сантоса. В основное время была зафиксирована ничья, поэтому команды сыграли еще два тайма по 15 минут. Забитыми мячами отметились Адальберто Карраскилья и Луис Альберто Кайседо.

В финале «Хьюстон Динамо» встретится с «Интер Майами», который по пенальти обыграл «Цинциннати» (3:3, пен. — 5:4). Матч состоится 27 августа и начнется в 23.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Реал Солт-Лейк
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