Идову считает, что Миранчук сможет вернуться в Европу, несмотря на возможный переход в МЛС

Бывший защитник «Локомотива» Брайан Идову в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в американскую «Атланту».

16 июля инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Атланта Юнайтед» сделала новое предложение «Аталанте» о переходе российского футболиста.

«Прикольный кейс — попробовать себя в МЛС. Лига растет с приходом таких людей как Месси, Суарес, Бускетс. Много именитых игроков там выступало. Возможно, будет что-то интересное. Переход в МЛС — конец карьеры? То же самое люди говорили и про игроков, перешедших в Саудовскую Аравию, а Криш выглядел даже гораздо интереснее на Евро, чем на чемпионате мира. То же самое с Ляпортом и Канте, который был гением центра поля. Поэтому это больше наше восприятие, а имея игровую и хорошо проявляя себя, можно заинтересовать скаутов и вернуть себя в хороший европейский чемпионат. Но на бумаге выглядит как понижение», — сказал Идову «СЭ».

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до в конца сезона-2025/26.