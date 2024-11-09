«Интер Майами» сыграет с «Атлантой» в третьем матче 1/8 финала МЛС в ночь с 9 на 10 ноября. Игра состоится на стадионе «Чейз Стэдиум» в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Интер Майами» — «Атланта» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции матчей МЛС в России нет. В прямом эфире бесплатно трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте».

Счет в серии 1-1. Первый матч соперников завершился со счетом 2:1 в пользу «Интер Майами». Во второй встрече сильнее был клуб из Атланты — 2:1.

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