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Сегодня, 04:35

«Интер Майами» впервые в сезоне проиграл с Месси в составе

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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«Интер Майами» проиграл «Атланте Юнайтед» в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:3. Встреча прошла на «Чейз Стэдиум» в Форт Лодердейле.

Грузинский нападающий гостей Саба Лобжанидзе в конце первого тайма открыл счет. После перерыва 29-летний грузин оформил дубль. Однако почти сразу хозяевам удалось отыграть один мяч благодаря голу аргентинского капитана Лионеля Месси. На 73-й минуте гости забили третий мяч — отличился Джамаль Тиаре.

Это первое поражение «Интер Майами» в текущем сезоне МЛС, когда Месси был на поле. Команда набрала 34 очка и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» идет на 12-й строчке — 16 очков.

США. МЛС. Неделя 15
30 мая, 02:37. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер Майами
1:3
Атланта
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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