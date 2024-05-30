«Интер Майами» впервые в сезоне проиграл с Месси в составе

«Интер Майами» проиграл «Атланте Юнайтед» в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:3. Встреча прошла на «Чейз Стэдиум» в Форт Лодердейле.

Грузинский нападающий гостей Саба Лобжанидзе в конце первого тайма открыл счет. После перерыва 29-летний грузин оформил дубль. Однако почти сразу хозяевам удалось отыграть один мяч благодаря голу аргентинского капитана Лионеля Месси. На 73-й минуте гости забили третий мяч — отличился Джамаль Тиаре.

Это первое поражение «Интер Майами» в текущем сезоне МЛС, когда Месси был на поле. Команда набрала 34 очка и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» идет на 12-й строчке — 16 очков.