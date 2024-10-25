«Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» встретятся в матче плей-офф МЛС

«Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» встретятся в первом матче 1/8 финала МЛС в ночь на субботу, 26 октября. Игра пройдет на стадионе «DRV PNK» в Форт-Лодердейле и начнется в 3.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций МЛС. Видео доступны в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

Основные события игры «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

За «Интер» выступает Лионель Месси. Команда заняла первое место в Восточной конференции, выиграла регулярный чемпионат МЛС и напрямую вышла в 1/8 финала.

За «Атланту» играет россиянин Алексей Миранчук. Клуб занял девятое место в Восточной конференции, а затем обыграл в стыковом матче «Монреаль» (2:2, пенальти — 5:4).

Ответный матч 1/8 финала между «Интером» и «Аталантой» состоится в Атланте в ночь со 2 на 3 ноября по московскому времени.