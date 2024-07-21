Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 04:55

Гол Альбы помог «Интер Майами» обыграть «Чикаго Файр» в матче МЛС

Ана Горшкова
Корреспондент
Жорди Альба радуется голу в ворота «Чикаго Файр».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Интер Майами» победил «Чикаго Файр» в матче МЛС — 2:1. Игра прошла в Форт-Лодердейле.

У победителей отличились Матиас Рохас (6-я минута) и Жорди Альба (75-я). Единственный гол «Чикаго» забил Рафаэль Кцихос (74-я).

Лионель Месси не принимал участие в этом матче из-за травмы.

«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу МЛС, набрав 53 очка в 25 играх. «Чикаго» занимает 14-е место с 25 баллами.

В следующем туре «Интер Майами» сыграет 25 августа с «Цинциннати», а «Чикаго» в этот же день встретится с «Нью-Йорк Сити».

США. МЛС. Неделя 22
21 июл, 02:30. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер Майами
2:1
Чикаго Файр

Жорди Альба
ФК Интер Майами
ФК Чикаго Файр
0
Читайте также
РПЛ: основная информация о чемпионате России-2024/25 — клубы, расписание, где смотреть матчи
Знаменосцем сборной Германии на Олимпиаде может стать темнокожий баскетболист
Митингующие у Белого дома призвали Байдена выйти из предвыборной гонки
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
WP узнала об отказе Секретной службы предоставить Трампу допмеры безопасности
Во Франции некоторым российским журналистам отказали в праве освещать Олимпиаду
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Паоло Мальдини выбрал между Роналду и Месси