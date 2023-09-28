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«Интер Майами» без Месси проиграл «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США

Евгений Козинов
Корреспондент
28 сентября. «Интер Майами» — «Хьюстон Динамо».
Фото USA Today Sports
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«Интер Майами» проиграл «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США — 1:2. Встреча прошла на стадионе «ПНК Стэдиум» Форт Лодердейле.

Полузащитник хьюстонской команды Гриффин Дорси на 24-й минуте открыл счет. Спустя 9 минут Амин Басси с пенальти удвоил преимущество. Во второй половине Нельсон Киньонес довел счет до крупного, но взятие ворот отменили из-за офсайда. В концовке встречи форвард «цапель» Хосеф Мартинес сократил отставание.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустил матч, как и защитник Жорди Альба.

Лионель Месси. Месси не сыграет в финале Открытого кубка США
Футбол
ФК Интер Майами
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