Гол Мартинеса на 90-й минуте спас «Интер Майами» от поражения в матче с «Коламбус Крю»

«Интер Майами» и «Коламбус Крю» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:2.

Полузащитник Дарлингтон Нагбе на 23-й минуте вывел гостей вперед. Его гол стал единственным в первом тайме. Сразу после перерыва Леонардо Кампана сравнял счет. Однако ничья продержалась недолго — на 69-й минуте гол забил форвард Кристиан Рамирес. «Интеру» удалось уйти от поражения на последних секундах основного времени — мяч забил Хосеф Мартинес.

Новичок хозяев Лионель Месси участия во встрече не принимал. Его не было даже в заявке на матч.

«Коламбус Крю» набрал 35 очков и идет на 4-м месте в Восточной конференции. «Интер Майами» с 17 очками — последний.