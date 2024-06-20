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Сегодня, 05:10

«Интер Майами» без Месси и Суареса выиграл у «Коламбус Крю»

Евгений Козинов
Корреспондент
Голкипер Дрейк Каллендер забирает мяч у Серхио Бускетса.
Фото USA Today Sports
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«Интер Майами» переиграл «Коламбус Крю» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:1. Встреча прошла на «Фэйз Стэдиум» в Форт Лодердейл.

На 10-й минуте защитник Йен Фрэй открыл счет, а в середине первого тайма форвард Леандро Кампана удвоил преимущество «цапель». Гости отыграли один мяч в конце первого тайма — отличился Кучо Эрнандес.

Главные звезды «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес пропустили игру, так как отправились в свои сборные на Кубок Америки-2024. Испанские футболисты Жорди Альба и Серхио Бускетс отыграли всю встречу.

«Интер Майами» набрал 41 очко и лидирует в таблице Восточной конференции. «Коламбус Крю» идет на 6-й строчке — 27 очков.

США. МЛС. Неделя 18
20 июн, 02:30. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер Майами
2:1
Коламбус Крю
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Интер Майами
0
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