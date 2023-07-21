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Сегодня, 14:05

«Интер Майами» — «Крус Асуль»: где смотреть трансляцию дебюта Месси в МЛС

22 июля Месси может дебютировать за «Интер Майами» в МЛС
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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В ночь с 21 на 22 июля нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может провести дебютный матч за «Интер Майами» в Кубке лиг с мексиканской «Крус Асуль». Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Ранее главный тренер команды из Флориды Херардо Мартино сообщил, что новички Месси и хавбек Серхио Бускетс могут выйти на поле во встрече с «Крус Асуль».

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию дебюта Месси за «Интер Майами» 22 июля 2023 года можно будет во ВКонтакте.

15 июля «Интер Майами» объявил о переходе Месси. 36-летний футболист подписал контракт с американским клубом до конца декабря 2025-го. 16 июля на стадионе «Драйв Пинк Стэдиум» во Флориде прошла презентация чемпиона мира-2022.

Лионель Месси на&nbsp;тренировке &laquo;Интер Майами&raquo;. МЛС: где и как смотреть трансляции матчей в России

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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