«Лос-Анджелес» и «Интер Майами» сыграют в матче регулярного сезона МЛС в понедельник, 4 сентября. Игра пройдет на арене «BMO Stadium» в Лос-Анджелесе, начало — в 5.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию с формальными событиями встречи «Интер Майами» — «Лос-Анджелес».

Смотреть видеотрансляцию матча можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

За «Интер Майами» выступает капитан сборной Аргентины Лионель Месси. 36-летний нападающий переехал в США из «ПСЖ» в июле 2023 года. В августе форвард помог «Интер Майами» выиграть Кубок лиг. В 10 матчах за клуб из штата Флориды у него 11 голов и три результативные передачи.

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей