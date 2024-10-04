Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 14:55

«Интер Майами» Месси может сыграть на клубном чемпионате мира-2025 как победитель чемпионата МЛС

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Интер Майами» может получить место на клубном чемпионате мира как победитель регулярного чемпионата МЛС, сообщает Give Me Sport.

3 октября клуб из Флориды обыграл «Коламбус Крю» (3:2) и досрочно выиграл регулярный чемпионат США. Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился дублем в этой встрече.

По информации источника, благодаря данному трофею «Интер Майами» может выступить на клубном чемпионате мира, который пройдет в США летом 2025 года, в качестве представителя страны, принимающей турнир.

Клуб может объявить Месси как официального участника турнира до конца октября. При этом отмечается, что еще не решено, будет ли «домашний» слот, который выделила ФИФА, отведен команде, выигравшей чемпионат МЛС, или же он достанется победителю плей-офф.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) назвала 12 стадионов, на которых будут проходить игры клубного чемпионата мира-2025. Матчи примут штаты Нью-Джерси, Шарлотт, Цинциннати, Лос-Анджелес, Майами, Нашвилл, Орландо (две арены), Филадельфия, Сиэтл, Вашингтон и Атланта.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС
«Ростов» Карпина разваливается на куски, тренер скандалит с судьями, голов нет совсем. Что происходит в «Ростове»
Биография Илии Топурии: жизнь и карьера чемпиона UFC
Гашек выступил против участия россиян в НХЛ накануне старта нового сезона
Губернатор Орловской области сообщил о ракетной опасности в регионе
Материалы сюжета Месси: «Интер Майами» после разрыва с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Лионель Месси выиграл 46-й трофей в карьере
Шок для команды Миранчука и 46-й трофей в карьере Месси
«Интер Майами» досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС
Дубль Месии и гол Суареса принесли «Интер Майами» победу над «Коламбус Крю»
Месси за 5 минут оформил дубль в матче против «Коламбус Крю»
Видео: Месси забил красивым ударом из-за штрафной в матче МЛС
Сегодня
Вчера
Неделя