«Интер Майами» Месси может сыграть на клубном чемпионате мира-2025 как победитель чемпионата МЛС

«Интер Майами» может получить место на клубном чемпионате мира как победитель регулярного чемпионата МЛС, сообщает Give Me Sport.

3 октября клуб из Флориды обыграл «Коламбус Крю» (3:2) и досрочно выиграл регулярный чемпионат США. Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился дублем в этой встрече.

По информации источника, благодаря данному трофею «Интер Майами» может выступить на клубном чемпионате мира, который пройдет в США летом 2025 года, в качестве представителя страны, принимающей турнир.

Клуб может объявить Месси как официального участника турнира до конца октября. При этом отмечается, что еще не решено, будет ли «домашний» слот, который выделила ФИФА, отведен команде, выигравшей чемпионат МЛС, или же он достанется победителю плей-офф.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) назвала 12 стадионов, на которых будут проходить игры клубного чемпионата мира-2025. Матчи примут штаты Нью-Джерси, Шарлотт, Цинциннати, Лос-Анджелес, Майами, Нашвилл, Орландо (две арены), Филадельфия, Сиэтл, Вашингтон и Атланта.