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Сегодня, 19:26

«Интер Майами» Месси может в товарищеском матче сыграть с «Аль-Насром» Роналду

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP
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«Интер Майами» может провести товарищеский матч с «Аль-Насром», сообщает журналист Al-Bilad Али Алабдаллх.

По информации источника, неназванная международная маркетинговая компания хочет провести товарищеский матч между клубами, за которые выступают Лионель Месси и Криштиану Роналду. Предполагается, что игра состоится в Китае.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала этого года. Он провел за саудовский клуб 27 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 7 голевых передач. На счету Месси, который летом перешел в «Интер Майами», 11 голов и 5 результативных передач в 12 матчах за команду.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер Майами
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