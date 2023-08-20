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Сегодня, 03:00

«Интер Майами» — «Нэшвилл»: прямая трансляция матча команды Месси (видео)

Финал Кубка лиг «Интер Майами» — «Нэшвилл» начнется в 04.00 мск 20 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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Утром 20 августа, в воскресенье, «Интер Майами» сыграет «Нэшвиллом» в финале Кубка лиг.

Матч пройдет на стадионе «Геодис Парк» в городе Нэшвилл (США), начало — в 04.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Интер Майами» — «Нэшвилл» можно будет бесплатно в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

За «Интер Майами» выступает капитан и форвард сборной Аргентины Лионель Месси. 36-летний футболист забил девять голов и сделал одну результативную передачу за шесть матчей в составе американской команды.

С 15 июля по 20 августа 2023 года регулярный сезон МЛС прерван в связи с проведением Кубка лиг.

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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