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МЛС (MLS)

Сегодня, 04:37

«Интер Майами» и «Нэшвилл» не забили голов. Месси отыграл всю встречу

Интер Майами сыграл вничью Нэшвиллом в МЛС
Евгений Козинов
Корреспондент
31 августа. Интер Майами — Нэшвилл. Лионель Месси с мячом (справа).
Фото USA Today Sports
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«Интер Майами» сыграл вничью с «Нэшвиллом» в матче регулярного чемпионата МЛС — 0:0. Встреча прошла на «ПНК Стэдиум» в Форт Лодердейл.

Аргентинский нападающий хозяев Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. Это первый матч, когда «цапли» с ним в составе не смогли одержать победу, а он сам не отметился результативными действиями.

«Интер Майами» набрал 22 очка в 24 играх и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» с 39 очками в 26 матчах идет на 7-й строчке.

США. МЛС. Неделя 23
31 авг, 02:37. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер Майами
0:0
Нэшвилл
Футбол
ФК Интер Майами
0
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