«Интер Майами» и «Нэшвилл» не забили голов. Месси отыграл всю встречу

«Интер Майами» сыграл вничью с «Нэшвиллом» в матче регулярного чемпионата МЛС — 0:0. Встреча прошла на «ПНК Стэдиум» в Форт Лодердейл.

Аргентинский нападающий хозяев Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. Это первый матч, когда «цапли» с ним в составе не смогли одержать победу, а он сам не отметился результативными действиями.

«Интер Майами» набрал 22 очка в 24 играх и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» с 39 очками в 26 матчах идет на 7-й строчке.