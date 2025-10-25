Видео
МЛС (MLS). Новости
25 октября, 05:25

«Интер Майами» победил «Нэшвилл» в первом матче плей-офф, Месси оформил дубль

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси и Луис Суарес.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» в первом матче 1/8 финала плей-офф МЛС — 3:1. Игра прошла на «Чэйз Стэдиум» в Форт Лодердейле.

На 18-й минуте Лионель Месси с передачи Луиса Суареса открыл счет. В начале второй половины Тадео Альенде удвоил преимущество «цапель». В концовке встречи Месси довел счет до крупного. Однако на 11-й добавленной минуте Хани Мухтар спас гостей от разгрома.

Ответный матч пройдет на стадионе «Нэшвилла» через неделю, 2 ноября. Начало в 2:30 по московскому времени.

Чемпионат США. 1/8 финала.
25 октября, 03:00. Chase Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер
3:1
Нэшвилл
5

  • SPRAVEDLIVYI

    Гений....Лучший...Навсегда....Браво!!!

    25.10.2025

  • Independent forever

    Лео Великий

    25.10.2025

  • Владимир К.

    СЭ даже лень состав команд написать. Наполнение сайта просто отвратительное.

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Лионель играл, как всегда, умно на партнеров, и опасно для ворот соперников.

    25.10.2025

    Лионель Месси
    Луис Суарес
    Футбол
    ФК Интер Майами
