«Интер Майами» победил «Нэшвилл» в первом матче плей-офф, Месси оформил дубль

25 октября, 05:25
«Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» в первом матче 1/8 финала плей-офф МЛС — 3:1. Игра прошла на «Чэйз Стэдиум» в Форт Лодердейле.
На 18-й минуте Лионель Месси с передачи Луиса Суареса открыл счет. В начале второй половины Тадео Альенде удвоил преимущество «цапель». В концовке встречи Месси довел счет до крупного. Однако на 11-й добавленной минуте Хани Мухтар спас гостей от разгрома.
Ответный матч пройдет на стадионе «Нэшвилла» через неделю, 2 ноября. Начало в 2:30 по московскому времени.
SPRAVEDLIVYI
Гений....Лучший...Навсегда....Браво!!!
25.10.2025
Independent forever
Лео Великий
25.10.2025
Владимир К.
СЭ даже лень состав команд написать. Наполнение сайта просто отвратительное.
25.10.2025
Saiga-спринтер
Лионель играл, как всегда, умно на партнеров, и опасно для ворот соперников.
25.10.2025