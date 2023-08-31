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«Интер Майами» — «Нэшвилл»: прямая трансляция матча МЛС

«Интер Майами» сыграет с «Нэшвиллом» в МЛС 31 августа 2023 в 02.30 мск
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото AFP
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«Интер Майами» сыграет с «Нэшвиллом» в рамках МЛС в ночь с 30 на 31 августа. Матч пройдет на стадионе DRV PNK (Форт-Лодердейл, США). Стартовый свисток прозвучит в 02.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями. Легальной трансляции в России не будет. Прямой эфир можно посмотреть на сайтах букмекерских контор по регистрации. Бесплатно матч «Интер Майами» — «Нэшвилл» будет доступен в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

Лионель Месси перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ» в июле текущего года. Соглашение с аргентинским форвардом рассчитано до конца 2025-го.

США. МЛС. Неделя 23
31 авг, 02:37. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер Майами
Нэшвилл

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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