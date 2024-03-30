Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

30 марта, 23:45

«Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити»: смотреть трансляцию матча MLS онлайн

«Интер Майами» сыграет с «Нью-Йорк Сити» в МЛС 31 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лионель Месси (ФК «Интер Майами»).
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Интер Майами» сыграет с «Нью-Йорк Сити» в рамках МЛС в ночь с 30 на 31 марта. Игра пройдет на стадионе DRV PNK в Форт-Лодердейле, штат Флорида (США). Стартовый свисток прозвучит в 02.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» будут доступны на нашем сайте в матч-центре. Официальной трансляции в России не будет. В прямом эфире игру бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 5-ти недель «Интер Майами» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице МЛС. «Нью-Йорк Сити» с тремя баллами идет на 25-й строчке чемпионата США.

США. МЛС. Неделя 6
31 мар, 02:30. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер
1:1
Нью-Йорк Сити

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей

Футбол
ФК Интер Майами
ФК Нью-Йорк Сити
0
Читайте также
Актриса Урсуляк вышла замуж за худрука театра Маяковского Перегудова
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси пропустит третий матч «Интер Майами» подряд

«Интер Майами» без Месси сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити»