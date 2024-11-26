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Сегодня, 20:56

«Интер Майами» объявил о назначении Маскерано на пост главного тренера команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-футболист сборной Аргентины Хавьер Маскерано стал новым главным тренером «Интер Майами», сообщается на официальном сайте североамериканского клуба.

Контракт с 40-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2027 в МЛС. Маскерано с 2022 года тренировал молодежную сборную Аргентины. Ранее он выступал за «Барселону» и сборную Аргентины с нынешним форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

Предыдущий тренер «Интер Майами» Херардо Мартино покинул клуб в ноябре. Перед этим команда вылетела в первом раунде плей-офф МЛС, уступив «Атланте» (1-2 в серии).

Хавьер Маскерано
Футбол
ФК Интер Майами

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