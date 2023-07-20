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Сегодня, 22:21

«Интер Майами» объявил о подписании Жорди Альбы

Мария Гусева
Жорди Альба.
Фото AFP
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«Интер Майами» объявил о подписании контракта с экс-защитником «Барселоны» Жорди Альбой.

Срок соглашения с 34-летним испанцем не сообщается. Альба будет выступать за новый клуб под 18-м номером.

Защитник выступал за «Барселону» с 2012 по 2023 год. Летом он покинул каталонский клуб в статусе свободного агента. В составе «Барселоны» Альба 6 раз становился чемпионом Испании, 5 раз завоевал Кубок Испании и становился победителем Лиги чемпионов.

В сезоне-2022/23 защитник провел 30 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Ранее к «Интер Майами» присоединились другие экс-игроки «Барселоны» Лионель Месси и Серхио Бускетс.

Жорди Альба
Футбол
ФК Интер Майами
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