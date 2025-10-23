«Интер Майами» объявил о продлении контракта с Лионелем Месси до 2028 года

«Интер Майами» объявил о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.

Новое соглашение с 38-летним аргентинцем будет действовать до конца 2028 года. Предыдущий контракт футболиста был рассчитан до конца 2025 года.

Месси перешел в «Интер Майами» в июле 2023 года. Вместе с командой восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира завоевал североамериканский Кубок лиг и выиграл регулярный чемпионат МЛС-2024.

Аргентинец провел за американскую команду 82 матча во всех турнирах, забил 71 гол и сделал 37 результативных передач.