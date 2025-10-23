«Интер Майами» объявил о продлении контракта с Лионелем Месси до 2028 года

23 октября, 18:24
«Интер Майами» объявил о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.
Новое соглашение с 38-летним аргентинцем будет действовать до конца 2028 года. Предыдущий контракт футболиста был рассчитан до конца 2025 года.
Месси перешел в «Интер Майами» в июле 2023 года. Вместе с командой восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира завоевал североамериканский Кубок лиг и выиграл регулярный чемпионат МЛС-2024.
Аргентинец провел за американскую команду 82 матча во всех турнирах, забил 71 гол и сделал 37 результативных передач.
Хоп хэй лала лэй
На счету Роналду сейчас 949 голов за карьеру, он сказал что как минимум до 1000 голов будет играть. То есть пару сезонов мы его точно увидим еще, так что хрен Месси, а не рекорд:yum::yum::yum:
psevdonim777
Хороший игрок достался Интеру
Гению футбола достоточно поиграть в США еще в следующем году, что бы быть в игровой форме на почти домашнем Мундиале-2026, в составе своей сборной. А затем еще годик поиграть в родном аргентинском городке Росарио в роли самого знаменитого дядьки-наставника. И можно повесить игровые бутсы на бриллиантовый ветеранский гвоздик.
