Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

23 октября, 18:24

«Интер Майами» объявил о продлении контракта с Лионелем Месси до 2028 года

Лионель Месси.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Интер Майами» объявил о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.

Новое соглашение с 38-летним аргентинцем будет действовать до конца 2028 года. Предыдущий контракт футболиста был рассчитан до конца 2025 года.

Месси перешел в «Интер Майами» в июле 2023 года. Вместе с командой восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира завоевал североамериканский Кубок лиг и выиграл регулярный чемпионат МЛС-2024.

Аргентинец провел за американскую команду 82 матча во всех турнирах, забил 71 гол и сделал 37 результативных передач.

Лионель Месси.Месси будет играть еще минимум три года — продлил контракт с «Интер Майами». Выбьет 1000 голов?

17

  • serkonol

    мозгов совсем нет, чтоб что-то разумное написать?

    24.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Сранька глянул в мордоляд .. а там серька бриолину шнурки гладит язычком.

    23.10.2025

  • serkonol

    безмозглый, аргентинский гном - иключительно продукт пиара. а такие, как ты за 3 копейки его пиарят. тьфу безмозглые:grin:

    23.10.2025

  • serkonol

    безмозглый, у тебя нет мозгов, чтоб оценить объективно ситуацию. наслаждайся своей тупостью:grin:

    23.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Серька на сраньку зырит в мордогляд.

    23.10.2025

  • serkonol

    !!!

    23.10.2025

  • serkonol

    гному здоровья не хватит:grin:

    23.10.2025

  • serkonol

    если это не фейк, то прекрасная новость. значит роналду сыграет на евро-2028:grin:

    23.10.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    На счету Роналду сейчас 949 голов за карьеру, он сказал что как минимум до 1000 голов будет играть. То есть пару сезонов мы его точно увидим еще, так что хрен Месси, а не рекорд:yum::yum::yum:

    23.10.2025

  • shpasic

    лучше уж сразу до 2032.

    23.10.2025

  • oleg.bob

    Не пора ли на покой?

    23.10.2025

  • Антилибераст

    Гном надеется у Рона рекорд по голам тихой сапой забрать??? ))))нюню....

    23.10.2025

  • psevdonim777

    Хороший игрок достался Интеру

    23.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Гению футбола достоточно поиграть в США еще в следующем году, что бы быть в игровой форме на почти домашнем Мундиале-2026, в составе своей сборной. А затем еще годик поиграть в родном аргентинском городке Росарио в роли самого знаменитого дядьки-наставника. И можно повесить игровые бутсы на бриллиантовый ветеранский гвоздик.

    23.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Лионель Месси
    Футбол
    ФК Интер Майами
    Читайте также
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Месси: «Интер Майами» после разрыва с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
    Лапорта накажет сотрудников, пустивших Месси на «Камп Ноу»: Лео приезжал в Барселону инкогнито
    Лапорта — о возможном возвращении Месси: «Не время строить предположения на основе нереалистичных сценариев»
    «Не хочу быть обузой»: Месси может не сыграть на ЧМ и очень хочет вернуться в Барселону
    «Вернулся в место, по которому скучаю всей душой». Месси тайно посетил «Камп Ноу» — и намекнул на камбэк в «Барсу»
    Месси посетил обновленный стадион «Барселоны»
    Источник: Месси может перейти в «Галатасарай»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя