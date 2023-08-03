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Сегодня, 06:37

Дубль Месси принес «Интер Майами» победу над «Орландо Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
3 августа. «Интер Майами» — «Орландо Сити» — 3:1.
Фото USA Today Sports
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«Интер Майами» выиграл у «Орландо Сити» в матче 1/16 финала Кубка лиг — 3:1. Встреча прошла на «ПНК Стэдиум» в Форт Лодердейле.

На 7-й минуте встречи нападающий Лионель Месси открыл счет. Почти сразу сопернику удалось отыграться благодаря голу Сезара Араухо, и на перерыв команды ушли при равенстве на табло.

В начале второй половины встречи форвард клуба Дэвида Бекхэма Жозеф Мартинес реализовал пенальти, а через некоторое время ассистировал Месси, который оформил дубль во второй встрече подряд.

В 1/8 финала «Интер Майами» встретится с «Далласом», который переиграл «Мазатлан» (2:1).

Лионель Месси. Месси не остановили ни стихия, ни бывшая звезда «Краснодара». Дубль аргентинца принес новую победу «Интер Майми»
Лионель Месси
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