Дубль Месси принес «Интер Майами» победу над «Орландо Сити»

«Интер Майами» выиграл у «Орландо Сити» в матче 1/16 финала Кубка лиг — 3:1. Встреча прошла на «ПНК Стэдиум» в Форт Лодердейле.

На 7-й минуте встречи нападающий Лионель Месси открыл счет. Почти сразу сопернику удалось отыграться благодаря голу Сезара Араухо, и на перерыв команды ушли при равенстве на табло.

В начале второй половины встречи форвард клуба Дэвида Бекхэма Жозеф Мартинес реализовал пенальти, а через некоторое время ассистировал Месси, который оформил дубль во второй встрече подряд.

В 1/8 финала «Интер Майами» встретится с «Далласом», который переиграл «Мазатлан» (2:1).