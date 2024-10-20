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Сегодня, 07:02

«Интер Майами» получил приглашение на клубный чемпионат мира-2025

Евгений Козинов
Корреспондент
Джанни Инфантино.
Фото USA Today Sports
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Президент ФИФА Джанни Инфантино присутствовал на церемонии награждения «Интер Майами» по итогам регулярного чемпионата МЛС. Команда Лионеля Месси набрала 74 очка в регулярке, что стало рекордом лиги.

Руководитель международной федерации футбола официально подтвердил, что американский клуб примет участие в клубном чемпионате мира в 2025 году.

Клубный чемпионат мира в обновленном формате пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире впервые примут участие 32 клуба.

Матчи пройдут в штатах Нью-Джерси, Шарлотт, Цинциннати, Лос-Анджелес, Майами, Нашвилл, Орландо (две арены), Филадельфия, Сиэтл, Вашингтон и Атланта.

Хавьер Тебас и&nbsp;Джанни Инфантино. «Уберите его прямо сейчас». Кампания против клубного чемпионата мира продолжается
Футбол
ФК Интер Майами
Джанни Инфантино

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