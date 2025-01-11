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Сегодня, 11:48

«Интер Майами» предлагает Месси продлить контракт с опцией возможной аренды в Европу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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«Интер Майами» обсуждает с форвардом Лионелем Месси продление контракта, сообщает Marca.

Действующее соглашение 37-летнего аргентинца с клубом МЛС истекает в конце этого года. По информации источника, «Интер Майами» предлагает Месси продлить контракт до конца 2026 года.

Кроме того, в соглашение может быть включена опция о возможной аренде форварда в европейский клуб во время межсезонья в МЛС.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Он провел за команду 39 матчей, забил 34 гола и сделал 18 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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