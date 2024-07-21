«Интер Майами» провел чествование Месси в честь завоевания им 45-го титула

«Интер Майами» перед матчем регулярного чемпионата МЛС против «Чикаго Файр» (2:1) провел чествование форварда Лионеля Месси.

37-летний аргентинец вместе со сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки. «Интер» провел праздничное мероприятие, посвященное 45-му титулу Месси за карьеру. Футболисту презентовали специальную картину с числом 45, а в центре поля разместили плакат. По дуге вокруг него стояло 45 детей, каждый из которых держал фото с титулом Месси.

Фото USA Today Sports

Фото USA Today Sports

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. На его счету 29 матчей за американский клуб, в которых он забил 25 голов и сделал 16 результативных передач.