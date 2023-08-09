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Сегодня, 11:57

«Интер Майами» расторг контракт с вратарем, который считал, что клуб не готов к переходу Месси

Ана Горшкова
Корреспондент
Футболист «Интер Майами» Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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«Интер Майами» выкупил контракт нидерландского голкипера Ника Марсмана, который несколько недель назад заявил, что клуб не готов к приезду аргентинского форварда Лионеля Месси.

Теперь «Интер Майами» должен выплатить Марсману деньги, которые ему положены по контракту. Соглашение было рассчитано до декабря 2023 года. В МЛС клубам разрешается расторгнуть соглашение с игроком только один раз за сезон.

Марсман ранее сказал, что клуб не готов к приходу Месси, так как у «Интер Майами» временный стадион: «Люди могут ходить по газону, ворот нет. Мы выезжаем на стадион без охраны. Я думаю, что наша инфраструктура не готова к переходу Месси».

Ранее Марсман выступал за «Твенте», «Утрехт» и «Фейеноорд».

Лионель Месси оформил дубль в&nbsp;матче с &laquo;Далласом&raquo;. Сеанс магии Месси. В безумном матче Лео вытащил «Интер Майами» из пропасти

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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