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Сегодня, 04:39

«Интер Майами» сыграл вничью с «Сент-Луис Сити». Месси, Суарес и Альба забили по голу

Сергей Разин
корреспондент
Лионель Месси в матче против «Сент-Луис Сити».
Фото AFP
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«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС дома сыграл вничью с «Сент-Луис Сити» со счетом 3:3.

В составе хозяев отличились Лионель Месси, Луис Суарес и Жорди Альба, у гостей голы забили Крис Дюркин и Индиана Вассилев, Суарес забил в свои ворота.

В текущем сезоне Месси провел 15 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 12 результативных передач.

После этого матча «Интер Майами» с 35 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Сент-Луис Сити» с 17 очками — на 11-й строчке «Запада».

Жорди Альба
Лионель Месси
Луис Суарес
ФК Интер Майами
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