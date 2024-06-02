«Интер Майами» сыграл вничью с «Сент-Луис Сити». Месси, Суарес и Альба забили по голу

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС дома сыграл вничью с «Сент-Луис Сити» со счетом 3:3.

В составе хозяев отличились Лионель Месси, Луис Суарес и Жорди Альба, у гостей голы забили Крис Дюркин и Индиана Вассилев, Суарес забил в свои ворота.

В текущем сезоне Месси провел 15 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 12 результативных передач.

После этого матча «Интер Майами» с 35 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Сент-Луис Сити» с 17 очками — на 11-й строчке «Запада».