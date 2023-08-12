В ночь с 11 на 12 августа в городе Форт Лодердейл (Флорида, США) «Интер Майами» сыграет с «Шарлотт» в матче четвертьфинала Кубка лиг.

Встреча пройдет на стадионе «Драйв Пинк Стэдиум», начало — в 03.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Кубка лиг «Интер Майами» — «Шарлотт» можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

За «Интер Майами» выступает форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси. 36-летний футболист перешел в клуб из США в июле 2023 года. Ранее он играл за «ПСЖ». В составе команды МЛС Месси провел четыре матча, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

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