«Интер Майами» разгромил «Торонто». Месси и Альба получили травмы

«Интер Майами» обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата МЛС — 4:0. Встреча прошла на стадионе «ПНК Стэдиум» в Форт Лодердейл.

В конце первого тайма Факундо Фариас открыл счет. После перерыва Роберт Тэйлор оформил дубль и один мяч забил Бенджамин Кремаски.

На 34-й минуте защитник Жорди Альба покинул поле из-за травмы, а тремя минутами позже на замену отправился и капитан команды Лионель Месси.

«Интер Майами» набрал 31 очко и поднялся на 13-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет последним — 22 очка.