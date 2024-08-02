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Сегодня, 12:41

Источник: Антон Миранчук не перейдет в «Атланту Юнайтед» вслед за братом

Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Клуб МЛС «Атланта Юнайтед» не планирует подписывать контракт с полузащитником Антоном Миранчуком, сообщает Legalbet.

Во вторник, 30 июля, «Атланта» объявила о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука. Соглашение с 28-летним игроком подписано на три года с возможностью пролонгации контракта на один сезон.

По данным источника, американский клуб не готов к покупке Антона Миранчука из-за его высоких зарплатных требований. Вторая причина отказа от экс-игрока «Локомотива» — клуб не заинтересован в приобретении еще одного полузащитника. В настоящее время «Атланта» занимается поиском нападающего.

В июле нынешнего года «Локомотив» объявил об уходе из клуба Антона Миранчука. В общей сложности футболист провел 217 матчей за железнодорожников, в которых забил 51 гол и отдал 34 результативные передачи. Вместе с красно-зелеными хавбек стал чемпионом России, трехкратным победителем Кубка страны и один раз — триумфатором национального Суперкубка.

Источник: Legalbet
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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